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Marktkap. 73,97 Mrd. EUR

KGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
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WKN 623100

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ISIN DE0006231004

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Symbol IFNNF

JP Morgan Chase & Co.

Infineon Overweight

09:51 Uhr
Infineon Overweight
Aktie in diesem Artikel
Infineon AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Beim Umsatz habe das zweite Geschäftsquartal den Erwartungen entsprochen, des Segmentergebnis habe diese aber verfehlt, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Positiv erwähnte er die erhöhte Wachstumsprognose für das Geschäftsjahr. Er schätzt, dass der Umsatz im Geschäftsjahr im Bereich von 16,1 bis 16,2 Milliarden Euro liegen könnte./rob/tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:30 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:30 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Infineon Overweight

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
60,04 €		 Abst. Kursziel*:
-20,05%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
59,09 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-18,77%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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