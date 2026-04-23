Marktkap. 280,63 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN 855681

ISIN US4581401001

Symbol INTC

JP Morgan Chase & Co.

Intel Underweight

08:01 Uhr
Intel Underweight
Intel Corp.
73,97 EUR 16,98 EUR 29,79%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intel nach Zahlen von 35 auf 45 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Sowohl die Resultate des Chipkonzerns für das vergangene als auch die Aussagen zum laufenden Quartal fielen besser als erwartet aus, schrieb Harlan Sur in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Dies spiegele die Stärke bei Hardware- und Softwarelösungen für Rechenzentren, Cloud-Computing und Künstliche Intelligenz (KI) wider. Sur verwies zudem auf die abermals erhöhten Investitionen. Wegen der Qualität der Gewinne (EPS) und des im zweiten Halbjahr zu erwartenden Gegenwinds für die Bruttomargen bleibe er aber trotz angehobener Schätzungen vorsichtig für die Aktie./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 23:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intel Underweight

Unternehmen:
Intel Corp.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 45,00
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
$ 66,78		 Abst. Kursziel*:
-32,61%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
$ 85,99		 Abst. Kursziel aktuell:
-47,67%
Analyst Name:
Harlan Sur 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 52,25

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Intel Corp.

08:01 Intel Hold Jefferies & Company Inc.
08:01 Intel Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.04.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
13.03.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
17.02.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Intel Corp.

TraderFox Hot-News Intel zurück auf der Überholspur! Aktie explodiert nach deutlicher Gewinnüberraschung in Q1 um fast 20 %! Intel zurück auf der Überholspur! Aktie explodiert nach deutlicher Gewinnüberraschung in Q1 um fast 20 %!
finanzen.net Intel-Aktie springt zweistellig an: Rückkehr in die Gewinnzone gelungen - Umsatz überzeugt
TraderFox Intel zurück auf Wachstumskurs – CPUs werden zum unverzichtbaren KI-Element!
finanzen.net Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
dpa-afx Intel übertrifft in KI-Boom Wall-Street-Erwartungen
finanzen.net Intel Aktie News: Intel legt am Donnerstagabend zu
finanzen.net Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite sackt am Donnerstagnachmittag ab
finanzen.net Ausblick: Intel verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite gibt am Donnerstagmittag nach
Benzinga Intel CEO Lip-Bu Tan Is Excited About Partnering With Tesla On 14A Chips: &#39;Can Think Of No Better Partner&#39; Than Elon Musk
Benzinga Intel, Procter &amp; Gamble And 3 Stocks To Watch Heading Into Friday
Benzinga Intel Stock Pops After Chipmaker Crushes Q1 Expectations: CFO Dave Zinsner Flags Boost From Written-Off Inventory, Signals Continued Price Hikes
Korea Times S. Korea, US in close communication to resolve intel sharing misunderstanding: security adviser
Benzinga US Soldier Charged For Allegedly Using Sensitive Intel To Net $400,000 On Polymarket Bet Linked To Nicolás Maduro&#39;s Capture
Benzinga Intel Stock Soars Nearly 20% Overnight As Jim Cramer Says &#39;Paranoid&#39; INTC Is Back, Gene Munster Notes AI Boom Still Early
Benzinga Intel, AMD, Palantir, Skillz Inc. And Lucid Group: Why These 5 Stocks Are On Investors&#39; Radars Today
MotleyFool Why Intel Stock Is Gaining Today
RSS Feed
Intel Corp. zu myNews hinzufügen