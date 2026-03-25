Jungheinrich Aktie
Marktkap. 2,88 Mrd. EURKGV 9,06 Div. Rendite 3,12%
WKN 621993
ISIN DE0006219934
Symbol JGHAF
Jungheinrich Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jungheinrich mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Buy" belassen. Der Lagerausrüster ordentlich abgeschnitten, schrieb Lucas Ferhani am Freitag in seiner Erstbewertung der Zahlen zum vierten Quartal. Der Umsatz liege im Erwartungsrahmen und das operative Ergebnis (Ebit) darüber. Die Auftragseingänge seien jedoch eine Enttäuschung und deuteten damit auf eine anhaltend schwache Entwicklung in Europa hin. Der Ausblick auf das laufende Jahr klinge robust vor dem Hintergrund der geopolitischen Unsicherheiten./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 03:45 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 03:45 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jungheinrich
Zusammenfassung: Jungheinrich Buy
|Unternehmen:
Jungheinrich AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
43,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
27,30 €
|Abst. Kursziel*:
57,51%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
27,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
57,39%
|
Analyst Name:
Lucas Ferhani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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