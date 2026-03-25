DAX 22.317 -1,3%ESt50 5.504 -1,1%MSCI World 4.233 -0,2%Top 10 Crypto 8,9750 +0,2%Nas 21.408 -2,4%Bitcoin 58.753 -1,5%Euro 1,1519 -0,2%Öl 109,9 +3,8%Gold 4.427 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Microsoft 870747 Lufthansa 823212 DEUTZ 630500 Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Asiens Börsen schließen überwiegend fester -- Pernod erwägt wohl Übernahme von Brown-Forman -- CTS Eventim knackt Umsatzmarke von 3 Milliarden Euro -- BASF im Fokus
Top News
BASF-Aktie zieht an: Beteiligung an Harbour Energy wird verringert BASF-Aktie zieht an: Beteiligung an Harbour Energy wird verringert
TUI-Aktie unter DRuck: Vorstand wird neu aufgestellt - Synergien zwischen den Geschäftsfeldern heben TUI-Aktie unter DRuck: Vorstand wird neu aufgestellt - Synergien zwischen den Geschäftsfeldern heben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Jungheinrich Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
27,32 EUR -0,80 EUR -2,84 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,88 Mrd. EUR

KGV 9,06 Div. Rendite 3,12%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 621993

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006219934

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol JGHAF

Jefferies & Company Inc.

Jungheinrich Buy

10:51 Uhr
Jungheinrich Buy
Aktie in diesem Artikel
Jungheinrich AG
27,32 EUR -0,80 EUR -2,84%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jungheinrich mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Buy" belassen. Der Lagerausrüster ordentlich abgeschnitten, schrieb Lucas Ferhani am Freitag in seiner Erstbewertung der Zahlen zum vierten Quartal. Der Umsatz liege im Erwartungsrahmen und das operative Ergebnis (Ebit) darüber. Die Auftragseingänge seien jedoch eine Enttäuschung und deuteten damit auf eine anhaltend schwache Entwicklung in Europa hin. Der Ausblick auf das laufende Jahr klinge robust vor dem Hintergrund der geopolitischen Unsicherheiten./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 03:45 / A.M.

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 03:45 / A.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jungheinrich

Zusammenfassung: Jungheinrich Buy

Unternehmen:
Jungheinrich AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,30 €		 Abst. Kursziel*:
57,51%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
57,39%
Analyst Name:
Lucas Ferhani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Jungheinrich AG

10:51 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
16.01.26 Jungheinrich Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.12.25 Jungheinrich Buy Warburg Research
09.12.25 Jungheinrich Kaufen DZ BANK
08.12.25 Jungheinrich Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Jungheinrich AG

finanzen.net Personalie Jungheinrich-Aktie dennoch tiefer: Umsatzplus in 2025 - Andreas Umbach soll neuer AR-Vorsitzende werden Jungheinrich-Aktie dennoch tiefer: Umsatzplus in 2025 - Andreas Umbach soll neuer AR-Vorsitzende werden
dpa-afx Jungheinrich trotz Konjunkturschwäche zuversichtlich - Dividende sinkt
Dow Jones Jungheinrich erfüllt Prognose - Umsatz 2026 stabil erwartet
finanzen.net MDAX-Titel Jungheinrich-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Jungheinrich-Investment von vor einem Jahr verloren
finanzen.net MDAX-Titel Jungheinrich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Jungheinrich von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net MDAX-Wert Jungheinrich-Aktie: So viel hätte eine Investition in Jungheinrich von vor 5 Jahren gekostet
finanzen.net MDAX-Papier Jungheinrich-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Jungheinrich von vor 3 Jahren bedeutet
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX zum Start des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Freundlicher Handel: MDAX schlussendlich mit Zuschlägen
EQS Group EQS-AFR: Jungheinrich AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Jungheinrich AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich expects to complete sale of its Russian subsidiary in 2026 and adjusts forecast for the 2025 financial year
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Supervisory Board Chairman Rolf Najork to resign from the Supervisory Board of Jungheinrich AG on 31 December 2025
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich signs contract for the sale of its Russian subsidiary and adjusts forecast for the 2025 financial year
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Transformation programme adopted, forecast for 2025 financial year adjusted
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich leads close-to-final negotiations on the sale of its Russian subsidiary
RSS Feed
Jungheinrich AG zu myNews hinzufügen