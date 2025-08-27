Kering Aktie
Marktkap. 27,64 Mrd. EURKGV 25,78 Div. Rendite 2,52%
WKN 851223
ISIN FR0000121485
Symbol PPRUF
Kering Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kering auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Luca Solca untersuchte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie tiefergehend die Bewertungen von Aktien aus dem Luxusgütersektor. Gemessen am dürftigen Wachstum der vergangenen zwei Jahre wirkten die Sektorbewertungen derzeit angemessen. Doch sollte sich das Wachstum im Jahr 2026 erwartungsgemäß verbessern, ergebe sich neuer Bewertungsspielraum./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 19:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 05:15 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Kering Market-Perform
|Unternehmen:
Kering
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
170,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
235,35 €
|Abst. Kursziel*:
-27,77%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
235,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-27,67%
|
Analyst Name:
Luca Solca
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
172,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
