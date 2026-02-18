Knorr-Bremse Aktie
Marktkap. 17,05 Mrd. EURKGV 25,48 Div. Rendite 2,49%
WKN KBX100
ISIN DE000KBX1006
Symbol KNBHF
Knorr-Bremse Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Knorr-Bremse nach Zahlen mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Die Auftragsentwicklung habe insgesamt die Erwartungen übertroffen, wobei das überraschend starke Geschäft mit Nutzfahrzeugbremsen die schwache Entwicklung bei Schienenfahrzeugen überkompensiert habe, schrieb Sven Weier am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Auch der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) hätten vom Nutzfahrzeugbereich profitiert. Den Ausblick auf 2026 sieht Weier im Rahmen der Erwartungen. Er verwies derweil auf den vorab guten Lauf der Aktie, was diese entsprechend verwundbar mache./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|Unternehmen:
Knorr-Bremse
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
99,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
107,30 €
|Abst. Kursziel*:
-7,74%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
107,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,48%
|
Analyst Name:
Sven Weier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
100,52 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Knorr-Bremse
|10:56
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|09:41
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Knorr-Bremse Hold
|Warburg Research
|08:56
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
