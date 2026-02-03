Linde Aktie
Marktkap. 182,03 Mrd. EURKGV 29,18 Div. Rendite 1,41%
WKN A3D7VW
ISIN IE000S9YS762
Symbol LIN
Linde Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Linde nach Quartalszahlen von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Die Maßnahme begründete Analyst Jeffrey Zekauskas in einer am Freitag vorliegenden Studie mit dem Erreichen seines unveränderten Kurszieles von 455 US-Dollar. Eine höhere Bewertung des des Gaskonzerns sei erst realistisch, wenn sich die Preise wieder positiver entwickelten./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 05:25 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 05:27 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Linde Neutral
|Unternehmen:
Linde plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 455,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 451,28
|Abst. Kursziel*:
0,82%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 449,74
|Abst. Kursziel aktuell:
1,17%
|
Analyst Name:
Jeffrey Zekauskas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 520,71
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Linde plc
|18:11
|Linde Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:06
|Linde Buy
|UBS AG
|08:01
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Linde Buy
|UBS AG
|18:11
|Linde Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:06
|Linde Buy
|UBS AG
|08:01
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Linde Buy
|UBS AG
|08:06
|Linde Buy
|UBS AG
|08:01
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Linde Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.23
|Linde Reduce
|Baader Bank
|19.01.23
|Linde Reduce
|Baader Bank
|27.10.22
|Linde Reduce
|Baader Bank
|25.10.22
|Linde Reduce
|Baader Bank
|18.10.22
|Linde Reduce
|Baader Bank
|18:11
|Linde Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.06.25
|Linde Neutral
|UBS AG
|26.05.25
|Linde Neutral
|UBS AG
|01.05.25
|Linde Neutral
|UBS AG
|12.03.25
|Linde Neutral
|UBS AG