Linde Aktie

380,60 EUR -9,00 EUR -2,31 %
STU
449,74 USD -10,34 USD -2,25 %
BTT
Marktkap. 182,03 Mrd. EUR

KGV 29,18 Div. Rendite 1,41%
WKN A3D7VW

ISIN IE000S9YS762

Symbol LIN

JP Morgan Chase & Co.

Linde Neutral

18:11 Uhr
Linde Neutral
Aktie in diesem Artikel
Linde plc
380,60 EUR -9,00 EUR -2,31%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Linde nach Quartalszahlen von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Die Maßnahme begründete Analyst Jeffrey Zekauskas in einer am Freitag vorliegenden Studie mit dem Erreichen seines unveränderten Kurszieles von 455 US-Dollar. Eine höhere Bewertung des des Gaskonzerns sei erst realistisch, wenn sich die Preise wieder positiver entwickelten./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 05:25 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 05:27 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Linde Neutral

Unternehmen:
Linde plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 455,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 451,28		 Abst. Kursziel*:
0,82%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 449,74		 Abst. Kursziel aktuell:
1,17%
Analyst Name:
Jeffrey Zekauskas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 520,71

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Linde plc

18:11 Linde Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:06 Linde Buy UBS AG
08:01 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
05.02.26 Linde Outperform Bernstein Research
22.01.26 Linde Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Linde plc

finanzen.net Linde: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
finanzen.net S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel hätte eine Investition in Linde von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net S&P 500-Papier Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Linde-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net Erste Schätzungen: Linde verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net S&P 500-Titel Linde-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in Linde von vor einem Jahr rentabel gewesen?
finanzen.net S&P 500-Papier Linde-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Linde von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net Dezember 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Linde-Aktie angepasst
finanzen.net S&P 500-Titel Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Linde von vor 3 Jahren abgeworfen
Benzinga Is Linde PLC Gaining or Losing Market Support?
Zacks Linde Q4 Earnings Beat on Higher Americas Pricing, Revenues Rise Y/Y
MotleyFool Linde (LIN) Q4 2025 Earnings Call Transcript
Zacks Linde (LIN) Q4 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
Zacks Linde (LIN) Surpasses Q4 Earnings and Revenue Estimates
EQS Group EQS-News: Linde Reports Full-Year and Fourth-Quarter 2025 Results (Earnings Release Tables Attached)
Zacks Seeking Clues to Linde (LIN) Q4 Earnings? A Peek Into Wall Street Projections for Key Metrics
Zacks Linde Set to Report Q4 Earnings: What's in Store for the Stock?
