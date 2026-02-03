JP Morgan Chase & Co.

Linde Neutral

18:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Linde nach Quartalszahlen von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Die Maßnahme begründete Analyst Jeffrey Zekauskas in einer am Freitag vorliegenden Studie mit dem Erreichen seines unveränderten Kurszieles von 455 US-Dollar. Eine höhere Bewertung des des Gaskonzerns sei erst realistisch, wenn sich die Preise wieder positiver entwickelten./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 05:25 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 05:27 / EST

