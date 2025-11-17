DAX 23.173 -1,8%ESt50 5.534 -1,9%MSCI World 4.255 -1,2%Top 10 Crypto 12,79 +2,4%Nas 22.387 -1,4%Bitcoin 80.610 +1,5%Euro 1,1576 -0,1%Öl 64,05 +0,0%Gold 4.071 +0,6%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

534,40 EUR -4,80 EUR -0,89 %
STU
Marktkap. 70,87 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
WKN 843002

ISIN DE0008430026

Symbol MURGF

Aktie in diesem Artikel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
534,40 EUR -4,80 EUR -0,89%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Munich Re von 587 auf 625 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Versicherer überzeugten weiter durch Defensivqualitäten wie "Renditeappeal", gut berechenbare Gewinnentwicklung und Bilanzstärke, schrieb Claudia Gaspari am Montagabend in ihrem Branchenausblick auf 2026. Sie sieht aber kaum Wertschöpfungspotenzial und abnehmende Ergebnisdynamik. Gaspari favorisiert mittelgroße "Lebensversicherungs-Nachzügler". Als Top-Namen nennt sie ASR Nederland, Axa, Legal & General sowie Prudential. Munich Re gehöre weltweit zu den besseren Rückversicherern - mit üppiger Finanzkraft, um sich bietende Chancen zu nutzen, sowie generösen Ausschüttungen./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 18:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
625,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
534,40 €		 Abst. Kursziel*:
16,95%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
534,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,95%
Analyst Name:
Claudia Gaspari 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
600,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

