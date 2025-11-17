Barclays Capital

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight

16:26 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Munich Re von 587 auf 625 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Versicherer überzeugten weiter durch Defensivqualitäten wie "Renditeappeal", gut berechenbare Gewinnentwicklung und Bilanzstärke, schrieb Claudia Gaspari am Montagabend in ihrem Branchenausblick auf 2026. Sie sieht aber kaum Wertschöpfungspotenzial und abnehmende Ergebnisdynamik. Gaspari favorisiert mittelgroße "Lebensversicherungs-Nachzügler". Als Top-Namen nennt sie ASR Nederland, Axa, Legal & General sowie Prudential. Munich Re gehöre weltweit zu den besseren Rückversicherern - mit üppiger Finanzkraft, um sich bietende Chancen zu nutzen, sowie generösen Ausschüttungen./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 18:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 04:00 / GMT

