Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 56,2 Mrd. EURKGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Zahlen mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight" belassen. Die Resultate entsprächen den Erwartungen und der Zielsetzung des Autobauers, schrieb Jose Asumendi am Donnerstag. Zwar stehe den Stuttgartern ein herausforderndes Jahr 2026 bevor, er rechne aber mit einem starken Free Cashflow, der erneut die Dividende und den Aktienrückkauf stützen dürfte./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
55,01 €
|Abst. Kursziel*:
27,25%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
56,39 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,14%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
64,73 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
