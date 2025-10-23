Bernstein Research

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin auf "Outperform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Analyst Harry Martin ging am Dienstagmorgen auf italienische Presseberichte über Kaufinteresse der Franzosen an Alfagomma ein. Theoretisch passe der Hydraulikspezialist genau in ihr Schema, kommentierte Martin. Seine bullische Anlagestory für Michelin basiert vor allem auf Ausschüttungen an die Aktionäre. Solange Michelin für Zukäufe aber im Rahmen von etwa 600 Millionen Euro im Jahr bliebe, dürfte man immer noch üppig ausschütten können, und der Markt dürfte entsprechend positiv reagieren./ag/tih

