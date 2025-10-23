DAX 24.136 -0,4%ESt50 5.737 -0,3%MSCI World 4.403 -0,1%Top 10 Crypto 11,47 -4,6%Nas 23.057 -0,6%Bitcoin 73.423 -0,1%Euro 1,1759 +0,1%Öl 59,51 -1,4%Gold 4.280 -0,6%
DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Rot -- DroneShield erhält Großauftrag aus Europa -- Ford mit Riesen-Abschreibung für E-Auto-Schwenk - Rüstungsaktien, Bayer, ServiceNow, Stabilus im Fokus
Roboter, Chips, Politik: Welche Aktien vom neuen „Physical‑AI"-Boom profitieren!
Novo Nordisk-Aktie dennoch im Plus: Neue Sammelklage wegen Ozempic & Co. in den USA
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Aktie

Diese Aktie wird nicht mehr gehandelt
Bernstein Research

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Outperform

11:01 Uhr
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin auf "Outperform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Analyst Harry Martin ging am Dienstagmorgen auf italienische Presseberichte über Kaufinteresse der Franzosen an Alfagomma ein. Theoretisch passe der Hydraulikspezialist genau in ihr Schema, kommentierte Martin. Seine bullische Anlagestory für Michelin basiert vor allem auf Ausschüttungen an die Aktionäre. Solange Michelin für Zukäufe aber im Rahmen von etwa 600 Millionen Euro im Jahr bliebe, dürfte man immer noch üppig ausschütten können, und der Markt dürfte entsprechend positiv reagieren./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 08:38 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 08:38 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform

Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

11:01 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform Bernstein Research
10.12.25 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Underweight Barclays Capital
09.12.25 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy Deutsche Bank AG
03.12.25 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform Bernstein Research
03.12.25 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

dpa-afx ROUNDUP: Continental-Konkurrent Michelin kappt auch 2026er-Gewinnziel
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Michelin stabil trotz Zielsenkung 2026 - Cashpolitik im Fokus
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Michelin nach Zielsenkung unter Druck - Conti auch schwach
dpa-afx WDH: Continental-Konkurrent Michelin kappt auch 2026er-Gewinnziel
dpa-afx Michelin-Aktie fällt nach Prognosesenkung - auch Continental und Pirelli unter Druck
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Michelin auf 38 Euro - 'Buy'
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt Michelin auf 'Buy' - Ziel 37 Euro
dpa-afx Michelin-Aktie unter Druck - Continental-Aktie dreht ins Plus
Financial Times Merlin Labron-Johnson, the Michelin-starred chef who bakes gifts
Korea Times Lotte launches special hotel packages to celebrate double Michelin Key win
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) zu myNews hinzufügen