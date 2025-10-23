Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Aktie
WKN 850739
ISIN FR0000121261
Symbol MGDDF
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin auf "Outperform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Analyst Harry Martin ging am Dienstagmorgen auf italienische Presseberichte über Kaufinteresse der Franzosen an Alfagomma ein. Theoretisch passe der Hydraulikspezialist genau in ihr Schema, kommentierte Martin. Seine bullische Anlagestory für Michelin basiert vor allem auf Ausschüttungen an die Aktionäre. Solange Michelin für Zukäufe aber im Rahmen von etwa 600 Millionen Euro im Jahr bliebe, dürfte man immer noch üppig ausschütten können, und der Markt dürfte entsprechend positiv reagieren./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 08:38 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 08:38 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform
|Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
-
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
