National Grid Aktie

14,20 EUR +0,10 EUR +0,71 %
12,90 CHF +0,06 CHF +0,44 %
Marktkap. 70,67 Mrd. EUR

KGV 16,37 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DQWX

ISIN GB00BDR05C01

Symbol NGGTF

Goldman Sachs Group Inc.

National Grid Neutral

12:16 Uhr
National Grid Neutral
Aktie in diesem Artikel
National Grid plc
14,20 EUR 0,10 EUR 0,71%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für National Grid von 1450 auf 1389 Pence gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Ajay Patel strich am Montag obendrein auch seine Kaufempfehlung für SSE und verwies für die beiden in der Versorgerbranche tätigen Unternehmen auf die Aktienkursentwicklung, die neuen Geschäftspläne und nachlassende Sorgen. Das Wachstum der Briten sei stark und die Berechenbarkeit des weiteren Geschäftsverlaufs gut, aber nach dem guten Lauf ihrer Aktien böten andere Papiere aus der Branche inzwischen mehr Potenzial./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 06:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: National Grid Neutral

Unternehmen:
National Grid plc		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
13,89 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
13,90 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ajay Patel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,07 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu National Grid plc

12:16 National Grid Neutral Goldman Sachs Group Inc.
18.03.26 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
16.03.26 National Grid Sell UBS AG
16.03.26 National Grid Buy Deutsche Bank AG
03.03.26 National Grid Buy Goldman Sachs Group Inc.
Nachrichten zu National Grid plc

finanzen.net Handel in London: FTSE 100 zeigt sich letztendlich leichter
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 schlussendlich in der Verlustzone
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter
finanzen.net FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Aufschläge in Europa: STOXX 50 legt mittags zu
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verbucht zum Start Abschläge
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS senkt National Grid auf 'Sell' - Ziel hoch auf 1160 Pence
reNEWS National Grid hits Wallend substation milestone
RTE.ie Rise in wind, solar capacity connected to national grid
Benzinga P/E Ratio Insights for National Grid
Zacks National Grid (NGG) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
Zacks Has National Grid Transco (NGG) Outpaced Other Oils-Energy Stocks This Year?
Zacks National Grid (NGG) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
reNEWS National Grid advances North Wales grid upgrade
Benzinga Looking Into National Grid PLC&#39;s Recent Short Interest
RSS Feed
National Grid plc zu myNews hinzufügen