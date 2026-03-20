National Grid Aktie
Marktkap. 70,67 Mrd. EURKGV 16,37 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DQWX
ISIN GB00BDR05C01
Symbol NGGTF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für National Grid von 1450 auf 1389 Pence gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Ajay Patel strich am Montag obendrein auch seine Kaufempfehlung für SSE und verwies für die beiden in der Versorgerbranche tätigen Unternehmen auf die Aktienkursentwicklung, die neuen Geschäftspläne und nachlassende Sorgen. Das Wachstum der Briten sei stark und die Berechenbarkeit des weiteren Geschäftsverlaufs gut, aber nach dem guten Lauf ihrer Aktien böten andere Papiere aus der Branche inzwischen mehr Potenzial./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 06:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: National Grid Neutral
|Unternehmen:
National Grid plc
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
13,89 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
13,90 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ajay Patel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,07 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu National Grid plc
|12:16
|National Grid Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.03.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.03.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|16.03.26
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|National Grid Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
