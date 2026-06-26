Nike Aktie
Marktkap. 52,88 Mrd. EURKGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993
ISIN US6541061031
Symbol NKE
Nike Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nike von 52 auf 47 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Matthew Boss stellte in seinem am Montag vorliegenden Ausblick seine Thesen für das vierte Geschäftsquartal vor. Für das bereits angelaufene und das nächste Geschäftjahr geht er beim Gewinn je Aktie nun jeweils von Zahlen aus, der noch weiter unter dem Konsens lägen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2026 / 22:25 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 03:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nike Neutral
|Unternehmen:
Nike Inc.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 47,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 40,75
|Abst. Kursziel*:
15,34%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 41,17
|Abst. Kursziel aktuell:
14,16%
|
Analyst Name:
Matthew R. Boss
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 55,25
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nike Inc.
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|Nike Neutral
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Bernstein Research
|23.06.26
|Nike Neutral
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|10.06.26
|Nike Sector Perform
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|11.05.26
|Nike Outperform
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|11.05.26
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|27.04.26
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|Bernstein Research
|24.04.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|21.04.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|13.04.26
|Nike Hold
|HSBC
|22.08.23
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|30.06.23
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|14.06.22
|Nike Hold
|HSBC
|25.06.21
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|12:31
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.06.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.04.26
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.