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Nike Aktie

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Marktkap. 52,88 Mrd. EUR

KGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
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Symbol NKE

JP Morgan Chase & Co.

Nike Neutral

12:31 Uhr
Nike Neutral
Aktie in diesem Artikel
Nike Inc.
36,02 EUR 0,27 EUR 0,76%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nike von 52 auf 47 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Matthew Boss stellte in seinem am Montag vorliegenden Ausblick seine Thesen für das vierte Geschäftsquartal vor. Für das bereits angelaufene und das nächste Geschäftjahr geht er beim Gewinn je Aktie nun jeweils von Zahlen aus, der noch weiter unter dem Konsens lägen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2026 / 22:25 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 03:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nike Neutral

Unternehmen:
Nike Inc.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 47,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 40,75		 Abst. Kursziel*:
15,34%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 41,17		 Abst. Kursziel aktuell:
14,16%
Analyst Name:
Matthew R. Boss 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 55,25

*zum Zeitpunkt der Analyse

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