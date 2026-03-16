NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nokia von 7,20 auf 8,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Geschäft im Bereich Optical Networking werde stärker und stärker, schrieb Janardan Menon am Mittwochabend im Nachgang der Präsentation des Netzwerkausrüsters auf der Optical Fiber Communication Conference and Exhibition (OFC). Die aktuellen Zielsetzungen hält er für konservativ./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 15:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Nokia Buy
|Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
8,80 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
7,19 €
|Abst. Kursziel*:
22,46%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
7,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,38%
|
Analyst Name:
Janardan Menon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,16 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|08:01
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.02.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.09.25
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|25.07.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|03.07.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|05.01.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|23.10.25
|Nokia Neutral
|UBS AG
|13.10.25
|Nokia Hold
|Jefferies & Company Inc.