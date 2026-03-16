DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- AIXTRON baut neues Werk in Malaysia -- Beyond Meat verschiebt überraschend Bilanzveröffentlichung -- Meta, Alphabet, Henkel im Fokus
Nokia Aktie

7,25 EUR -0,02 EUR -0,25 %
7,22 EUR -0,05 EUR -0,63 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 39,3 Mrd. EUR

KGV 47,99
WKN 870737

ISIN FI0009000681

Symbol NOKBF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nokia von 7,20 auf 8,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Geschäft im Bereich Optical Networking werde stärker und stärker, schrieb Janardan Menon am Mittwochabend im Nachgang der Präsentation des Netzwerkausrüsters auf der Optical Fiber Communication Conference and Exhibition (OFC). Die aktuellen Zielsetzungen hält er für konservativ./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 15:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nokia Buy

Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
8,80 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
7,19 €		 Abst. Kursziel*:
22,46%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
7,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,38%
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,16 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

08:01 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
03.02.26 Nokia Buy Deutsche Bank AG
02.02.26 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
02.02.26 Nokia Sell Goldman Sachs Group Inc.
02.02.26 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
