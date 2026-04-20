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Jefferies & Company Inc.

Ottobock Buy

12:26 Uhr
Ottobock Buy
Aktie in diesem Artikel
Ottobock
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ottobock von 84 auf 83 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Henrik Paganetty rechnet mit einem schwächeren ersten Geschäftsquartal des Prothesenherstellers. An seinem Anlagehintergrund ändere sich aber nichts, schrieb er am Donnerstag./rob/ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 03:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 03:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Wirestock Creators / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ottobock Buy

Unternehmen:
Ottobock		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
56,20 €		 Abst. Kursziel*:
47,69%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
58,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,64%
Analyst Name:
Henrik Paganetty 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ottobock

12:26 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
09.04.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
30.03.26 Ottobock Buy Goldman Sachs Group Inc.
24.03.26 Ottobock Buy UBS AG
23.03.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
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EQS Group EQS-AFR: Ottobock SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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