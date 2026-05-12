Ottobock Aktie
Marktkap. 4,01 Mrd. EURKGV 45,43 Div. Rendite 1,49%
WKN BCK222
ISIN DE000BCK2223
Symbol OBCKF
Ottobock Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ottobock angesichts der Übernahme von Blatchford Norway mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Damit baue der Prothesenhersteller sein internationales Netzwerk zur Patientenversorgung weiter aus, schrieb Henrik Paganetty am Mittwoch. In Norwegen habe das Unternehmen bislang kein eigenes Standbein gehabt. Damit werde also in Europa eine Lücke geschlossen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 03:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 03:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Roman Babakin / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ottobock Buy
|Unternehmen:
Ottobock
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
83,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
60,50 €
|Abst. Kursziel*:
37,19%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
60,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
38,10%
|
Analyst Name:
Henrik Paganetty
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
79,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ottobock
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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