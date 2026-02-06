Philips Aktie
Marktkap. 23,56 Mrd. EURDiv. Rendite 3,48%
WKN 940602
ISIN NL0000009538
Symbol RYLPF
Philips Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Philips nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Das Wachstum habe sich im Schlussquartal in Relation zum Vorquartal nochmals beschleunigt, schrieb Julien Dormois in seiner ersten Reaktion am Dienstag. Die Profitabilität des Herstellers von Medizintechnik habe die Erwartungen locker überboten./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alexander Tihonov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Philips Hold
|Unternehmen:
Philips N.V.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
26,39 €
|Abst. Kursziel*:
-5,27%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
27,57 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,32%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,79 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Philips N.V.
|12:16
|Philips Buy
|UBS AG
|11:21
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|10:41
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:06
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|12:16
|Philips Buy
|UBS AG
|11:21
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|10:41
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:06
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|12:16
|Philips Buy
|UBS AG
|10:06
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Philips Buy
|UBS AG
|15.01.26
|Philips Buy
|UBS AG
|28.10.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.24
|Philips Sell
|UBS AG
|11:21
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|10:41
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.