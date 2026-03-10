Porsche vz. Aktie
Marktkap. 34,1 Mrd. EURKGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
Porsche vz Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Porsche AG nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Erste Eindrücke vom Abschneiden des Sportwagenbauers habe es am Vortag schon vom Mutterkonzern Volkswagen gegeben, schrieb Stephen Reitman am Mittwoch. Es sei nun die Kernfrage bei Porsche, in welchen Ausmaß der neue Chef Michael Leiters einen Wandel beschleunigen kann - hin zum mittelfristigen Margenziel./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:15 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Porsche vz. Market-Perform
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
38,13 €
|Abst. Kursziel*:
31,13%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
38,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,89%
|
Analyst Name:
Stephen Reitman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
