Bernstein Research

Porsche vz Market-Perform

19:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Porsche AG nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Umsatz sei prozentual weit weniger stark zurückgegangen als die Auslieferungen, schrieb Stephen Reitman in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Das spreche für eine gute Produktpalette./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:04 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:04 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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