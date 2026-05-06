QIAGEN Aktie
Marktkap. 5,96 Mrd. EURKGV 23,17
WKN A41HBE
ISIN NL0015002SN0
Symbol QGEN
QIAGEN Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Qiagen von 59 auf 46 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Tycho Peterson aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Diagnostikkonzern nach dessen finalen Zahlen zum ersten Quartal, die die zuvor veröffentlichten Eckdaten bestätigt hätten. Er senkte seine Umsatz-, Margen- und Gewinnschätzungen wegen der schon Ende April angepassten Zielsetzungen./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:35 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: QIAGEN
Zusammenfassung: QIAGEN Buy
|Unternehmen:
QIAGEN N.V.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
28,63 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
28,62 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Tycho Peterson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu QIAGEN N.V.
|15:41
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:31
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|29.04.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:41
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:31
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|29.04.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:41
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|29.04.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|28.04.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.21
|QIAGEN Verkaufen
|Independent Research GmbH
|14.12.20
|QIAGEN Verkaufen
|DZ BANK
|10.12.20
|QIAGEN Verkaufen
|Independent Research GmbH
|24.11.20
|QIAGEN Verkaufen
|Independent Research GmbH
|11.11.20
|QIAGEN Verkaufen
|DZ BANK
|14:31
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|28.04.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|14.04.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|QIAGEN Hold
|Deutsche Bank AG