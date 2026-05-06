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Symbol QGEN

Jefferies & Company Inc.

QIAGEN Buy

15:41 Uhr
QIAGEN Buy
Aktie in diesem Artikel
QIAGEN N.V.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Qiagen von 59 auf 46 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Tycho Peterson aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Diagnostikkonzern nach dessen finalen Zahlen zum ersten Quartal, die die zuvor veröffentlichten Eckdaten bestätigt hätten. Er senkte seine Umsatz-, Margen- und Gewinnschätzungen wegen der schon Ende April angepassten Zielsetzungen./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:35 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: QIAGEN

Zusammenfassung: QIAGEN Buy

Unternehmen:
QIAGEN N.V.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
28,63 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
28,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Tycho Peterson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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