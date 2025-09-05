JP Morgan Chase & Co.

Renault Overweight

14:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Jose M Asumendi berichte in einer am Montag vorliegenden Studie von einem Treffen mit dem Konzernchef Francois Provost am Rande der Münchener IAA-Messe. Die Kernbotschaft sei gewesen, dass der Autobauer an der Strategie festhalte, einen starken Produktzyklus mit verlängerter Lebensdauer zu fördern und im Kostenwettbewerb besser dazustehen./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 11:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 11:03 / BST

