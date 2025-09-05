DAX 23.726 +0,6%ESt50 5.351 +0,6%Top 10 Crypto 15,73 -0,5%Dow 45.399 +0,0%Nas 21.858 +0,7%Bitcoin 95.520 +0,7%Euro 1,1755 +0,3%Öl 66,54 +1,3%Gold 3.623 +1,0%
Renault Aktie

32,82 EUR -0,16 EUR -0,49 %
STU
33,11 EUR +0,09 EUR +0,27 %
GVIE
Marktkap. 9,52 Mrd. EUR

KGV 17,04 Div. Rendite 4,68%
WKN 893113

ISIN FR0000131906

Symbol RNSDF

JP Morgan Chase & Co.

Renault Overweight

14:36 Uhr
Renault Overweight
Renault S.A.
32,82 EUR -0,16 EUR -0,49%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Jose M Asumendi berichte in einer am Montag vorliegenden Studie von einem Treffen mit dem Konzernchef Francois Provost am Rande der Münchener IAA-Messe. Die Kernbotschaft sei gewesen, dass der Autobauer an der Strategie festhalte, einen starken Produktzyklus mit verlängerter Lebensdauer zu fördern und im Kostenwettbewerb besser dazustehen./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 11:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 11:03 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Renault Overweight

Unternehmen:
Renault S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
33,11 €		 Abst. Kursziel*:
35,91%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
32,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,11%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Renault S.A.

14:36 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.25 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
04.08.25 Renault Outperform Bernstein Research
01.08.25 Renault Hold Deutsche Bank AG
01.08.25 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

