Renault Aktie
Marktkap. 10,19 Mrd. EURKGV 17,04 Div. Rendite 4,68%
WKN 893113
ISIN FR0000131906
Symbol RNSDF
Renault Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Das dritte Quartal habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Jose M Asumendi am Donnerstag nach dem Bericht und der Bestätigung des Ausblicks durch die Franzosen./rob/ajx/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 06:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 06:27 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Renault Overweight
|Unternehmen:
Renault S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
34,79 €
|Abst. Kursziel*:
29,35%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
34,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,01%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
