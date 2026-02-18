Renault Aktie
WKN 893113
ISIN FR0000131906
Symbol RNSDF
Renault Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Overweight" belassen. Der für 2026 gegebene Ausblick liege im Rahmen seiner Erwartungen, schrieb Jose Asumendi am Donnerstag in seiner Ersteinschätzung. Auch die mittelfristig gesetzten Ziele entsprächen seinen Annahmen, wenngleich sie leicht unter dem Konsens lägen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Renault Overweight
|Unternehmen:
Renault S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
33,42 €
|Abst. Kursziel*:
34,65%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
31,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
44,14%
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
