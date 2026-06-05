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Renault Aktie

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Marktkap. 7,77 Mrd. EUR

Div. Rendite 6,21%
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ISIN FR0000131906

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JP Morgan Chase & Co.

Renault Overweight

13:16 Uhr
Renault Overweight
Aktie in diesem Artikel
Renault S.A.
26,67 EUR -0,18 EUR -0,67%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi warf am Montag einen frühen Blick auf den bevorstehenden Halbjahresbericht des Autokonzerns. Dann müsse sich zeigen, ob das Margenziel von 5,5 Prozent für das Gesamtjahr erreichbar sei, schrieb er./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 04:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 04:02 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Renault Overweight

Unternehmen:
Renault S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
26,71 €		 Abst. Kursziel*:
68,48%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
26,67 €		 Abst. Kursziel aktuell:
68,73%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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