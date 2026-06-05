Renault Aktie
Marktkap. 7,77 Mrd. EURDiv. Rendite 6,21%
WKN 893113
ISIN FR0000131906
Symbol RNSDF
Renault Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi warf am Montag einen frühen Blick auf den bevorstehenden Halbjahresbericht des Autokonzerns. Dann müsse sich zeigen, ob das Margenziel von 5,5 Prozent für das Gesamtjahr erreichbar sei, schrieb er./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 04:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 04:02 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Renault Overweight
|Unternehmen:
Renault S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
26,71 €
|Abst. Kursziel*:
68,48%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
26,67 €
|Abst. Kursziel aktuell:
68,73%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Renault S.A.
|13:16
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.26
|Renault Overweight
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|Renault Sell
|UBS AG
|30.04.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|13:16
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|30.04.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|13:16
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|23.04.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.04.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|27.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|23.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|09.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|20.02.26
|Renault Sell
|UBS AG
|30.04.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.