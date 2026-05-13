Goldman Sachs Group Inc.

RENK Neutral

08:31 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Renk von 70 auf 65 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Sam Burgess passte seine Schätzungen am Mittwochabend an die Resultate des ersten Quartals an./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 19:25 / BST

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RENK Group AG