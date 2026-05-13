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Marktkap. 4,41 Mrd. EUR

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ISIN DE000RENK730

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Symbol RNKGF

Goldman Sachs Group Inc.

RENK Neutral

08:31 Uhr
RENK Neutral
Aktie in diesem Artikel
RENK
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Renk von 70 auf 65 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Sam Burgess passte seine Schätzungen am Mittwochabend an die Resultate des ersten Quartals an./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 19:25 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RENK Group AG

Zusammenfassung: RENK Neutral

Unternehmen:
RENK		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
43,72 €		 Abst. Kursziel*:
48,69%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
44,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
47,46%
Analyst Name:
Sam Burgess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
71,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:31 RENK Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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08.05.26 RENK Kaufen DZ BANK
07.05.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
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