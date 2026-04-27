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ISIN DE000RENK730

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Symbol RNKGF

JP Morgan Chase & Co.

RENK Overweight

08:01 Uhr
RENK Overweight
Aktie in diesem Artikel
RENK
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry sieht nach der kräftigen Kurskorrektur deutscher Rüstungswerte seit Oktober 2025 aktuell eine attraktive Einstiegsgelegenheit, wie er in seinem am Mittwoch veröffentlichten Kommentar schrieb. Die Sorgen der Anleger hinsichtlich eines Waffenstillstands im Ukraine-Krieg, generellen Umsetzungsrisiken und einer Änderung in den Militärdoktrin durch Drohneneinsätze seien ernstzunehmen, würden allerdings auch zu hoch gehängt. Perry erwartet am heutigen Mittwoch einen deutschen Wehretat für 2027, der mit etwa 21 Prozent Steigerung gegenüber dem Vorjahr positiv überraschend dürfte./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 00:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 00:47 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RENK Group AG

Zusammenfassung: RENK Overweight

Unternehmen:
RENK		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
53,38 €		 Abst. Kursziel*:
40,50%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
53,51 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,16%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
72,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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24.04.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
23.04.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
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EQS Group EQS-DD: RENK Group AG: Birgit Geßler, buy
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