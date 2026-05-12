JP Morgan Chase & Co.

RWE Overweight

08:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Overweight" belassen. Die weitgehend erwartungsgemäßen Ergebnisse des ersten Quartals untermauerten die Jahresziele des Energieversorgers, schrieb Pavan Mahbubani am Mittwochmorgen./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:38 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:38 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE