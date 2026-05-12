RWE Aktie
58,18 EUR -0,20 EUR -0,34 %
Marktkap. 44,3 Mrd. EURKGV 10,52 Div. Rendite 2,65%
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RWE Overweight
08:46 Uhr
Aktie in diesem Artikel
58,18 EUR -0,20 EUR -0,34%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Overweight" belassen. Die weitgehend erwartungsgemäßen Ergebnisse des ersten Quartals untermauerten die Jahresziele des Energieversorgers, schrieb Pavan Mahbubani am Mittwochmorgen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:38 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andre Laaks, RWE
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Zusammenfassung: RWE Overweight
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
58,22 €
|Abst. Kursziel*:
11,65%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
58,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,72%
|
Analyst Name:
Pavan Mahbubani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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