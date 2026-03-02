Ryanair Aktie
Marktkap. 26,79 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ryanair auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Nahostkonflikt dürfte in der Region für einen kurzfristig deutlichen Nachfragerückgang sorgen, sobald der Flugverkehr dort wieder aufgenommen werde, schrieb Harry J Gowers in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Allerdings hätten Europas Fluggesellschaften dort wenig Geschäft. Auf den Transatlantikrouten sei eine temporäre Schwäche möglich - dank Absicherungsmaßnahmen gegen steigende Kerosinpreise hätten sie gegenüber der US-Konkurrenz aber einen Vorteil, vor allem IAG. Von mehr Reisen nach Asien würde die Lufthansa am meisten profitieren und von mehr innereuropäischen Flügen Ryanair. Ein längerer Konflikt mit dauerhaft höheren Ölpreisen würde den gesamten Sektor belasten, wobei Ryanair im volatilen Branchenumfeld am defensivsten aufgestellt sei./gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 22:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Ryanair Overweight
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
26,73 €
|Abst. Kursziel*:
42,16%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
26,52 €
|Abst. Kursziel aktuell:
43,29%
|
Analyst Name:
Harry J Gowers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,21 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
