Heute im Fokus
Sinkende Ölpreise: DAX zieht an -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW mit Gewinneinbruch 2025 -- BioNTech, Lufthansa, CATL, Rheinmetall, EVOTEC, Bitcoin & Co. im Fokus
HPE-Aktie steigt: Hewlett Packard Enterprise mit Umsatzsprung - Gewinn jedoch deutlich tiefer HPE-Aktie steigt: Hewlett Packard Enterprise mit Umsatzsprung - Gewinn jedoch deutlich tiefer
Ryanair Aktie

Ryanair Aktien-Sparplan
26,52 EUR +0,42 EUR +1,61 %
STU
Marktkap. 26,79 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z

ISIN IE00BYTBXV33

Symbol RYAOF

JP Morgan Chase & Co.

Ryanair Overweight

11:06 Uhr
Ryanair Overweight
Ryanair
26,52 EUR 0,42 EUR 1,61%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ryanair auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Nahostkonflikt dürfte in der Region für einen kurzfristig deutlichen Nachfragerückgang sorgen, sobald der Flugverkehr dort wieder aufgenommen werde, schrieb Harry J Gowers in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Allerdings hätten Europas Fluggesellschaften dort wenig Geschäft. Auf den Transatlantikrouten sei eine temporäre Schwäche möglich - dank Absicherungsmaßnahmen gegen steigende Kerosinpreise hätten sie gegenüber der US-Konkurrenz aber einen Vorteil, vor allem IAG. Von mehr Reisen nach Asien würde die Lufthansa am meisten profitieren und von mehr innereuropäischen Flügen Ryanair. Ein längerer Konflikt mit dauerhaft höheren Ölpreisen würde den gesamten Sektor belasten, wobei Ryanair im volatilen Branchenumfeld am defensivsten aufgestellt sei./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 22:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ryanair Overweight

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
26,73 €		 Abst. Kursziel*:
42,16%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
26,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
43,29%
Analyst Name:
Harry J Gowers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,21 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ryanair

11:06 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.03.26 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
09.03.26 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
09.03.26 Ryanair Overweight Barclays Capital
02.03.26 Ryanair Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

