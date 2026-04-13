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Marktkap. 26,07 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
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WKN A1401Z

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Symbol RYAOF

JP Morgan Chase & Co.

Ryanair Overweight

14:46 Uhr
Ryanair Overweight
Aktie in diesem Artikel
Ryanair
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ryanair auf "Overweight" belassen. Mit Blick auf die weiter geschlossene Straße von Hormus sieht Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung die größten Risiken bei der Kerosinversorgung für die Flughafenbetreiber Fraport in Frankfurt sowie die von Vinci betriebenen britischen Flughäfen. Mit Blick auf die Fluggesellschaften seien die Risiken in Großbritannien am höchsten./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 21:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ryanair Overweight

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
24,45 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
24,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Elodie Rall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ryanair

14:46 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.04.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
17.04.26 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.04.26 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.04.26 Ryanair Overweight Barclays Capital
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