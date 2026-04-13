Ryanair Aktie
Marktkap. 26,07 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ryanair auf "Overweight" belassen. Mit Blick auf die weiter geschlossene Straße von Hormus sieht Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung die größten Risiken bei der Kerosinversorgung für die Flughafenbetreiber Fraport in Frankfurt sowie die von Vinci betriebenen britischen Flughäfen. Mit Blick auf die Fluggesellschaften seien die Risiken in Großbritannien am höchsten./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 21:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ryanair Overweight
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
24,45 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
24,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Elodie Rall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ryanair
|14:46
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|17.04.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|14:46
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|17.04.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|14:46
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|17.04.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|04.01.22
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|12.11.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|02.11.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|29.07.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|25.02.20
|Ryanair Underperform
|Credit Suisse Group
|09.03.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|20.02.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.01.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research