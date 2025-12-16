DAX 24.115 +0,2%ESt50 5.732 +0,3%MSCI World 4.391 +0,0%Top 10 Crypto 11,54 +0,8%Nas 23.111 +0,2%Bitcoin 73.959 -1,1%Euro 1,1720 -0,2%Öl 60,32 +2,5%Gold 4.314 +0,3%
Heute im Fokus
DAX fester -- Asien in Grün -- Warner will wohl zu Ablehnung von Paramount-Gebot raten, Netflix vorn -- Tesla, Amazon, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Broadcom, DroneShield, MetaX im Fokus
Top News
Apples Masterplan bis 2027! Mehr iPhones, mehr Services, mehr Umsatz pro Kunde! Apples Masterplan bis 2027! Mehr iPhones, mehr Services, mehr Umsatz pro Kunde!
Planet Labs (PL) im Pivotal-Point-Check: 340 % Kursziel-Plus - Warum Analysten nach dem 35 %-Kurssprung völlig ausrasten! Planet Labs (PL) im Pivotal-Point-Check: 340 % Kursziel-Plus - Warum Analysten nach dem 35 %-Kurssprung völlig ausrasten!
Südzucker Aktie

9,21 EUR -0,36 EUR -3,76 %
STU
Marktkap. 1,96 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,84%
WKN 729700

ISIN DE0007297004

Symbol SUEZF

Deutsche Bank AG

Südzucker Hold

10:06 Uhr
Südzucker AG (Suedzucker AG)
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Südzucker mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Hold" belassen. Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026/27 sei praktisch eine Gewinnwarnung, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Selbst die niedrigste Schätzung seiner Kollegen für das operative Ergebnis liege über der Zielspanne von Südzucker./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 07:47 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
9,23 €		 Abst. Kursziel*:
19,24%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
9,21 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,50%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,30 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

10:06 Südzucker Hold Deutsche Bank AG
16.10.25 Südzucker Hold Warburg Research
10.10.25 Südzucker Verkaufen DZ BANK
10.10.25 Südzucker Hold Deutsche Bank AG
09.10.25 Südzucker Hold Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

dpa-afx Lage bleibt angespannt Südzucker-Aktie fällt: Anhaltend schwierigen Zuckermarkt auch im kommenden Jahr erwartet Südzucker-Aktie fällt: Anhaltend schwierigen Zuckermarkt auch im kommenden Jahr erwartet
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research lässt Südzucker auf 'Hold' - Ziel 11 Euro
StockXperts Südzucker: Kann das den Kursverfall stoppen?
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Enttäuschender Ausblick bringt Südzucker erneutes Tief seit 2008
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: SDAX beginnt Mittwochssitzung mit Gewinnen
finanzen.net Südzucker Aktie News: Südzucker tendiert am Mittwochvormittag tiefer
finanzen.net Südzucker Aktie News: Südzucker zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich
finanzen.net Südzucker Aktie News: Südzucker tendiert am Mittag nordwärts
StockXperts Südzucker: Ist jetzt alles eingepreist?
