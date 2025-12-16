Südzucker Aktie
Marktkap. 1,96 Mrd. EURDiv. Rendite 1,84%
WKN 729700
ISIN DE0007297004
Symbol SUEZF
Südzucker Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Südzucker mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Hold" belassen. Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026/27 sei praktisch eine Gewinnwarnung, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Selbst die niedrigste Schätzung seiner Kollegen für das operative Ergebnis liege über der Zielspanne von Südzucker./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Südzucker Hold
|Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
11,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
9,23 €
|Abst. Kursziel*:
19,24%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
9,21 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,50%
|
Analyst Name:
Michael Kuhn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,30 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
