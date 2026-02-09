DAX 24.862 +0,0%ESt50 6.014 +0,1%MSCI World 4.506 -0,2%Top 10 Crypto 8,5520 +2,8%Nas 22.597 -2,0%Bitcoin 56.320 +1,0%Euro 1,1862 -0,1%Öl 67,56 +0,0%Gold 4.967 +0,9%
Vor US-Inflationsdaten: DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen schließen rot -- Coinbase-Umsatz enttäuscht-- Delivery Hero von Talabat belastet -- Rivian, Applied Materials, Adyen, Apple, AUTO1 im Fokus
SAFRAN Aktie

329,30 EUR +22,60 EUR +7,37 %
STU
301,84 CHF +21,78 CHF +7,78 %
BRX
Marktkap. 126,18 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,37%
329,30 EUR 22,60 EUR 7,37%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Buy" belassen. Die positive Überraschung sei der Cashflow, schrieb Chloe Lemarie am Freitag nach Zahlen des Rüstungskonzerns. Dies gelte auch für den Barmittelfluss-Ausblick bis 2028./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 01:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 01:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Zusammenfassung: SAFRAN Buy

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
360,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
312,40 €		 Abst. Kursziel*:
15,24%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
329,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,32%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
351,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

