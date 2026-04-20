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Marktkap. 131,45 Mrd. EUR

KGV 17,32 Div. Rendite 1,13%
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WKN 924781

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ISIN FR0000073272

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Symbol SAFRF

Jefferies & Company Inc.

SAFRAN Hold

11:46 Uhr
SAFRAN Hold
Aktie in diesem Artikel
SAFRAN S.A.
295,50 EUR -7,50 EUR -2,48%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Safran von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 350 auf 310 Euro gesenkt. Die Entwicklung hin zu einer Öffnung der Straße von Hormus habe den zivilen Luftfahrtunternehmen eine gewisse Atempause verschafft, schrieb Chloe Lemarie in einer Branchenstudie vom Montag. Da die Lage zunächst aber volatil bleiben dürfte, sei sie nun vorsichtiger für Titel aus dem Ersatzteil- und Nachrüstbereich. Die Expertin befürchtet negative Nachrichten zur Flugverkehrsnachfrage, die das Wachstum hier bremsen dürften. Unternehmen aus dem Bereich Landverteidigung erschienen nach einer starken Kurskorrektur jetzt am attraktivsten. Dagegen stufte Lemarie Safran und Leonardo auf "Hold" herab, da ein schwierigeres Umfeld im Ersatzteilmarkt beziehungsweise ein Führungswechsel die Bewertungen hier inzwischen fair erscheinen ließen./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Zusammenfassung: SAFRAN Hold

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
310,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
295,10 €		 Abst. Kursziel*:
5,05%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
295,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,91%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
357,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAFRAN S.A.

11:46 SAFRAN Hold Jefferies & Company Inc.
17.04.26 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
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10.04.26 SAFRAN Neutral UBS AG
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