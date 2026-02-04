Saint-Gobain Aktie
Marktkap. 42,4 Mrd. EURKGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
Saint-Gobain Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall ging am Mittwochabend auf die Anlegersorgen um das US-Geschäft mit Dachlösungen ein. Die Ziele vom Kapitalmarkttag würden dabei verkannt./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 18:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
110,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
87,08 €
|Abst. Kursziel*:
26,32%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
86,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,26%
|
Analyst Name:
Elodie Rall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
104,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
|13:06
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.01.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
