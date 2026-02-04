DAX 24.367 -1,0%ESt50 5.900 -1,2%MSCI World 4.443 -1,4%Top 10 Crypto 8,6320 -11,7%Nas 22.493 -1,8%Bitcoin 56.707 -8,6%Euro 1,1790 -0,1%Öl 67,36 -2,3%Gold 4.827 -2,8%
Saint-Gobain Aktie

86,44 EUR -0,68 EUR -0,78 %
STU
87,16 EUR -4,99 EUR -5,42 %
LSE
Marktkap. 42,4 Mrd. EUR

KGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
WKN 872087

ISIN FR0000125007

Symbol CODGF

JP Morgan Chase & Co.

Saint-Gobain Overweight

13:06 Uhr
Saint-Gobain Overweight
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
86,44 EUR -0,68 EUR -0,78%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall ging am Mittwochabend auf die Anlegersorgen um das US-Geschäft mit Dachlösungen ein. Die Ziele vom Kapitalmarkttag würden dabei verkannt./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 18:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Saint-Gobain Overweight

Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
87,08 €		 Abst. Kursziel*:
26,32%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
86,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,26%
Analyst Name:
Elodie Rall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
104,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

13:06 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.02.26 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.01.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
15.01.26 Saint-Gobain Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

