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Jefferies & Company Inc.

Salzgitter Hold

08:01 Uhr
Salzgitter Hold
Aktie in diesem Artikel
Salzgitter
50,00 EUR 0,96 EUR 1,96%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Hold" belassen. Der Nahost-Krieg halte die Energiemärkte in Bewegung und sorge damit auch in der Stahlbranche für Unruhe, die Stimmungslage sei momentan stark nachrichtenabhängig, schrieb Cole Hathorn am Mittwoch. Nach einem schwachen ersten Quartal dürfte die Branche aber ab dem zweiten von einem attraktiven Verhältnis zwischen Verkaufspreisen und Rohstoffkosten profitieren. Hathorn setzt daher vor allem auf den Rückenwind für Preise, Auslastung und Volumina durch die europäischen Protektionismusmaßnahmen ab dem 1. Juli./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 12:36 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Salzgitter Hold

Unternehmen:
Salzgitter		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
49,20 €		 Abst. Kursziel*:
-26,83%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
50,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-28,00%
Analyst Name:
Cole Hathorn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,85 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Salzgitter

08:01 Salzgitter Hold Jefferies & Company Inc.
24.03.26 Salzgitter Halten DZ BANK
24.03.26 Salzgitter Neutral UBS AG
24.03.26 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
24.03.26 Salzgitter Hold Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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