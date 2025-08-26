DAX 24.161 +0,0%ESt50 5.396 +0,2%Top 10 Crypto 15,85 +1,3%Dow 45.418 +0,3%Nas 21.544 +0,4%Bitcoin 95.423 -0,7%Euro 1,1611 -0,3%Öl 67,01 -0,4%Gold 3.375 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y PUMA 696960 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 BASF BASF11 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX in Rot-- Asiens Börsen uneinheitlich -- Aroundtown im 1. Halbjahr mit Gewinn -- Netflix, SFC Energy, HHLA im Fokus
Top News
EU-Politiker fordern: Anti-Erpressungsgesetz soll gegen Trump eingesetzt werden EU-Politiker fordern: Anti-Erpressungsgesetz soll gegen Trump eingesetzt werden
HHLA-Aktie tiefer: Erneut Explosionen im Hamburger Hafen gemeldet HHLA-Aktie tiefer: Erneut Explosionen im Hamburger Hafen gemeldet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Sanofi Aktie

Kaufen
Verkaufen
Sanofi Aktien-Sparplan
86,44 EUR -0,09 EUR -0,10 %
STU
87,06 EUR -0,19 EUR -0,22 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 104,96 Mrd. EUR

KGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 920657

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120578

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SNYNF

UBS AG

Sanofi Buy

08:01 Uhr
Sanofi Buy
Aktie in diesem Artikel
Sanofi S.A.
86,44 EUR -0,09 EUR -0,10%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Nach jüngsten Forschungsmisserfolgen seien die Anleger enorm nervös vor den anstehenden Phase-3-Daten zum Antikörper Amlitelimab gegen Atopische Dermatitis, schrieb Matthew Weston am Dienstagabend in seinem Ausblick. Dem Mittel werde am Finanzmarkt zugetraut, einen guten Teil der Dupixent-Profite zu ersetzen. Diesbezüglich seien die Anleger allerdings optimistischer als er und der Analystenkonsens. Weston erinnerte allgemein daran, dass Sanofi das dynamischste Ergebniswachstum gemessen am Core EPS in der europäischen Pharmabranche aufweise./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 17:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sanofi Buy

Unternehmen:
Sanofi S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
87,06 €		 Abst. Kursziel*:
32,09%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
86,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,04%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
110,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sanofi S.A.

08:01 Sanofi Buy UBS AG
08.08.25 Sanofi Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.25 Sanofi Hold Deutsche Bank AG
04.08.25 Sanofi Buy UBS AG
04.08.25 Sanofi Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Givaudan AG

finanzen.net Profitable Givaudan-Anlage? SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Givaudan-Investment von vor einem Jahr eingefahren SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Givaudan-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI zeigt sich am Nachmittag leichter
finanzen.net Schwache Performance in Zürich: SMI gibt nachmittags nach
finanzen.net SMI-Handel aktuell: SMI mittags auf grünem Terrain
finanzen.net SIX-Handel So steht der SLI aktuell
finanzen.net Börse Zürich: SMI gibt zum Start des Dienstagshandels nach
finanzen.net Schwache Performance in Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsstart schwächer
finanzen.net Schwacher Wochentag in Zürich: SMI fällt letztendlich zurück
finanzen.net Zuversicht in Zürich: SMI zeigt sich fester
Givaudan SA 2024 Full year results
Zacks Are Basic Materials Stocks Lagging Givaudan (GVDNY) This Year?
Zacks Is Givaudan (GVDNY) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
Zacks Givaudan (GVDNY) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
Zacks Is Givaudan (GVDNY) Outperforming Other Basic Materials Stocks This Year?
RSS Feed
Givaudan AG zu myNews hinzufügen