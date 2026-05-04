Goldman Sachs Group Inc.

Santander Buy

13:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Santander von 13 auf 13,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sofie Peterzens passte ihre Schätzungen am Donnerstagabend an die Resultate des ersten Quartals an, in dem die Spanier die Erwartungen übertroffen hätten./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 20:35 / BST

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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