Santander Aktie

8,93 EUR +0,26 EUR +3,05 %
STU
8,28 CHF +0,32 CHF +3,98 %
BRX
Marktkap. 127,98 Mrd. EUR

KGV 5,79 Div. Rendite 3,81%
WKN 858872

ISIN ES0113900J37

Symbol BCDRF

Jefferies & Company Inc.

Santander Buy

12:31 Uhr
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
8,93 EUR 0,26 EUR 3,05%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Santander nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 7,10 Euro auf "Buy" belassen. Die spanische Bank habe weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten, doch das Geschäftsumfeld verbessere sich, schrieb Inigo Vega am Mittwoch. Mit Blick auf die bestätigten Jahresziele sieht die Luft nach oben. Denn die Eigenkapitalrendite (ROTE) liege um Sondereffekte bereinigt bei 16,1 Prozent und sei damit auf einem guten Weg zu den für das Jahr angestrebten 16,5 Prozent, und im Schlussquartal sei eine positive Saisonalität zu erwarten./rob/gl/ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 04:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 04:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
7,10 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
8,90 €		 Abst. Kursziel*:
-20,27%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
8,93 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-20,49%
Analyst Name:
Inigo Vega 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,65 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

12:31 Santander Buy Jefferies & Company Inc.
11:56 Santander Buy UBS AG
08:36 Santander Sector Perform RBC Capital Markets
13.10.25 Santander Buy UBS AG
10.10.25 Santander Neutral JP Morgan Chase & Co.
Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

dpa-afx US-Geschäft schiebt an Santander-Aktie höher: Erwartungen geschlagen - Ziele bestätigt Santander-Aktie höher: Erwartungen geschlagen - Ziele bestätigt
dpa-afx ROUNDUP/US-Geschäft schiebt an: Santander schlägt Erwartungen - Ziele bestätigt
Dow Jones Santander UK lässt 3Q-Bericht wegen Autokredit-Unsicherheit ausfallen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santander von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Santander-Investment von vor 10 Jahren verdient
Dow Jones Santander fusioniert europäische Konsumentenkreditgeschäfte - Aktie legt zu
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Santander von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santander von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net So schätzen die Analysten die Santander-Aktie im September 2025 ein
EN, TheGuardian Santander urges ministers to intervene in UK car finance compensation scheme
Financial Times Santander attacks car finance redress scheme as it scraps UK results
Financial Times Santander UK chief executive departs ahead of TSB merger
