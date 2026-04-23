Marktkap. 174,92 Mrd. EUR

KGV 33,92 Div. Rendite 1,20%
WKN 716460

ISIN DE0007164600

Symbol SAPGF

Jefferies & Company Inc.

SAP SE Buy

08:01 Uhr
SAP SE Buy
Aktie in diesem Artikel
SAP SE
147,78 EUR 7,68 EUR 5,48%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal sei viel besser gelaufen als gedacht, schrieb Charles Brennan in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Ergebnissen. Der Hinweis auf die Belastungen durch den Nahost-Krieg könnte die positive Reaktion der Aktie allerdings im Zaum halten. Zudem dürften sich viele Anleger angesichts nahezu unveränderter Jahresziele noch einmal über die jüngsten Aussagen in der Presse wundern, in der die KI-Situation mit dem Cloud-Wandel verglichen und kurzfristige Belastungen avisiert worden seien./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAP Buy

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
141,00 €		 Abst. Kursziel*:
63,12%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
147,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
55,64%
Analyst Name:
Charles Brennan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
220,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

11:06 SAP Overweight Barclays Capital
09:56 SAP Buy Deutsche Bank AG
09:41 SAP Buy UBS AG
08:01 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:01 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

finanzen.net Quartalszahlen vorgelegt SAP-Aktie springt an: Gewinn steigt stärker als erwartet - Umsatz ebenfalls höher SAP-Aktie springt an: Gewinn steigt stärker als erwartet - Umsatz ebenfalls höher
finanzen.net SAP SE-Analyse: Barclays Capital stuft Aktie mit Overweight ein
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: SAP mit Kurssprung - Anleger honorieren gute Zahlen
dpa-afx ROUNDUP: SAP erwartet schwächeres Wachstum - Cloudsoftware bleibt Motor
finanzen.net SAP SE-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Ruhiger Wochenausklang - SAP startet gut ins Jahr
finanzen.net UBS AG gibt SAP SE-Aktie Buy
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Handelsstart in Grün
finanzen.net Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels im Plus
MarketWatch How SaaSpocalypse fears actually bolstered SAP profits by over $150 million
Benzinga SAP Q1 2026 Earnings Call: Complete Transcript
Benzinga SAP Shares Climb After Mixed Q1 Report: Details
Benzinga Accenture, Vodafone, SAP Pilot Humanoid Robots In Warehouse Operation
Korea Times LG CNS unveils next-gen AI ERP strategy with SAP
EQS Group EQS-CMS: SAP SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: SAP SE: Release of a capital market information
Zacks SAP to Make Enterprise Data AI-Ready With Reltio Buyout
