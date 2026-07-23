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Symbol SUVPF

JP Morgan Chase & Co.

Sartorius vz Overweight

11:36 Uhr
Sartorius vz Overweight
Aktie in diesem Artikel
Sartorius AG Vz.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 295 Euro belassen. Eine zugrundeliegende Geschäftsbeschleunigung im zweiten Halbjahr sowie eine anhaltende Stärke im Geschäft mit Verbrauchsmaterialien sollten das Vertrauen in ein prozentual zweistelliges Wachstum der Sparte Bioprocess Solutions (BPS) im Jahr 2027 stärken, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 22:32 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius vz. Overweight

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
295,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
215,50 €		 Abst. Kursziel*:
36,89%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
216,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,51%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
266,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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