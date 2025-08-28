Schneider Electric Aktie
Marktkap. 119,09 Mrd. EURKGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Symbol SBGSF
Schneider Electric Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der der Aktien von Schneider Electric beim Kursziel von 220 Euro mit "Neutral" wieder aufgenommen. Die Franzosen seien ein gutes Unternehmen, würden aber aktuell von der Konkurrenz etwas in den Schatten gestellt, schrieb Phil Buller in einer am Freitag vorliegenden Neubewertung des Elektronik-Subsektors der europäischen Investitionsgüterbranche. Seine Favoriten heißen Siemens und Legrand./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 23:07 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
220,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
214,00 €
|Abst. Kursziel*:
2,80%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
211,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,12%
|
Analyst Name:
Phil Buller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
247,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|08:06
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.25
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|19.08.25
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|04.08.25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|08:06
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.25
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|19.08.25
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|04.08.25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|20.08.25
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|19.08.25
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|04.08.25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|31.07.25
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|08:06
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|30.06.25
|Schneider Electric Hold
|Deutsche Bank AG
|27.06.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital