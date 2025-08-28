DAX 24.040 +0,0%ESt50 5.397 +0,1%Top 10 Crypto 15,72 -1,1%Dow 45.637 +0,2%Nas 21.705 +0,5%Bitcoin 95.109 -1,3%Euro 1,1671 -0,1%Öl 68,16 -0,2%Gold 3.411 -0,2%
Schneider Electric Aktie

Marktkap. 119,09 Mrd. EUR

KGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
JP Morgan Chase & Co.

Schneider Electric Neutral

08:06 Uhr
Schneider Electric Neutral
Schneider Electric S.A.
211,30 EUR -2,35 EUR -1,10%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der der Aktien von Schneider Electric beim Kursziel von 220 Euro mit "Neutral" wieder aufgenommen. Die Franzosen seien ein gutes Unternehmen, würden aber aktuell von der Konkurrenz etwas in den Schatten gestellt, schrieb Phil Buller in einer am Freitag vorliegenden Neubewertung des Elektronik-Subsektors der europäischen Investitionsgüterbranche. Seine Favoriten heißen Siemens und Legrand./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 23:07 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric Neutral

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
214,00 €		 Abst. Kursziel*:
2,80%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
211,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,12%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
247,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schneider Electric S.A.

08:06 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.08.25 Schneider Electric Buy UBS AG
19.08.25 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
08.08.25 Schneider Electric Buy UBS AG
04.08.25 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

