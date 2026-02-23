Scout24 Aktie
Marktkap. 4,93 Mrd. EURKGV 38,40 Div. Rendite 1,55%
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
Scout24 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Overweight" belassen. Schwächer als erwartet ausgefallene Umsätze des Betreibers von Internet-Portalen mit Privatkunden könnten am Markt schlecht ankommen, schrieb Marcus Diebel in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Ansonsten deckten sich die Zahlen und auch der Ausblick mit den Erwartungen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Scout24
Zusammenfassung: Scout24 Overweight
|Unternehmen:
Scout24
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
105,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
66,25 €
|Abst. Kursziel*:
58,49%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
66,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
58,97%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
115,82 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Scout24
|10:51
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:46
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|03.11.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|02.11.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|05.10.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|09.08.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|07.08.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|04.11.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|01.11.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG