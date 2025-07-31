Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie
Marktkap. 183,91 Mrd. EURKGV 12,38 Div. Rendite 4,36%
WKN A3C99G
ISIN GB00BP6MXD84
Symbol RYDAF
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell nach den Quartalsbilanzen aus der Branche auf "Buy" mit einem Kursziel von 3000 Pence belassen. Das laufende dritte Quartal sei bislang weniger schwankungsfreudig als das zweite, schrieb Henri Patricot in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Gemessen an den aktuellen Marktpreisen hätten seine Schätzungen für Europas Öl- und Gaskonzerne im dritten Quartal im Schnitt 17 Prozent Aufwärtspotenzial. Für Shell sprächen derweil die stabilen Ausschüttungen an die Aktionäre./bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 10:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 10:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
30,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
26,69 £
|Abst. Kursziel*:
12,40%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
26,66 £
|Abst. Kursziel aktuell:
12,53%
|
Analyst Name:
Henri Patricot
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,80 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|11:01
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|UBS AG
|29.07.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
