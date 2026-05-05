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Marktkap. 4,02 Mrd. EUR

KGV 10,69 Div. Rendite 4,34%
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WKN SPG100

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ISIN DE000SPG1003

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Symbol SPGDF

Goldman Sachs Group Inc.

Springer Nature Buy

12:01 Uhr
Springer Nature Buy
Aktie in diesem Artikel
Springer Nature
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Springer Nature von 24 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Wissenschaftsverlag sei solide ins Jahr gestartet, schrieb James Tate am Dienstagabend nach dem Quartalsbericht. Er lobte weitere Marktanteilsgewinne im Bereich Research./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 21:36 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Springer Nature Buy

Unternehmen:
Springer Nature		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
20,40 €		 Abst. Kursziel*:
22,55%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
20,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,55%
Analyst Name:
James Tate 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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12:01 Springer Nature Buy Goldman Sachs Group Inc.
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