Springer Nature Aktie
Marktkap. 4,02 Mrd. EURKGV 10,69 Div. Rendite 4,34%
WKN SPG100
ISIN DE000SPG1003
Symbol SPGDF
Springer Nature Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Springer Nature von 24 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Wissenschaftsverlag sei solide ins Jahr gestartet, schrieb James Tate am Dienstagabend nach dem Quartalsbericht. Er lobte weitere Marktanteilsgewinne im Bereich Research./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 21:36 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Springer Nature Buy
|Unternehmen:
Springer Nature
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
20,40 €
|Abst. Kursziel*:
22,55%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
20,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,55%
|
Analyst Name:
James Tate
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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