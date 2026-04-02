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ISIN DE000STAB1L8

JP Morgan Chase & Co.

Stabilus SE Overweight

02.04.26
Stabilus SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
Stabilus SE
16,40 EUR 0,30 EUR 1,86%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Analyst Jose M Asumendi beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie bereits mit den am 4. Mai anstehenden Zahlen des Autozulieferers zum zweiten Quartal. Er rechnet mit einem Umsatzrückgang im Jahresvergleich, organisch aber auch währungsbedingt. Nach wie vor schwächele hauptsächlich der Bereich Automotive Powerise, insbesondere in Asien und China, wo Absatzmengen und Preise aufgrund eines ungünstigen Kundenmixes und verstärkten lokalen Wettbewerbs weiterhin unter Druck stünden./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2026 / 14:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2026 / 14:12 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Stabilus

Zusammenfassung: Stabilus Overweight

Unternehmen:
Stabilus SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
15,56 €		 Abst. Kursziel*:
92,80%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
16,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
82,93%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-CMS: Stabilus SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Stabilus SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Stabilus SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Stabilus SE: Release of a capital market information
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