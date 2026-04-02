Stabilus Aktie
Marktkap. 405,08 Mio. EURKGV 26,32 Div. Rendite 1,42%
WKN STAB1L
ISIN DE000STAB1L8
Stabilus SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Analyst Jose M Asumendi beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie bereits mit den am 4. Mai anstehenden Zahlen des Autozulieferers zum zweiten Quartal. Er rechnet mit einem Umsatzrückgang im Jahresvergleich, organisch aber auch währungsbedingt. Nach wie vor schwächele hauptsächlich der Bereich Automotive Powerise, insbesondere in Asien und China, wo Absatzmengen und Preise aufgrund eines ungünstigen Kundenmixes und verstärkten lokalen Wettbewerbs weiterhin unter Druck stünden./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2026 / 14:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2026 / 14:12 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Stabilus
Zusammenfassung: Stabilus Overweight
|Unternehmen:
Stabilus SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
15,56 €
|Abst. Kursziel*:
92,80%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
16,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
82,93%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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