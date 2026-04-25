STMicroelectronics Aktie
Marktkap. 38,56 Mrd. EURKGV 136,46 Div. Rendite 1,37%
WKN 893438
ISIN NL0000226223
Symbol STMEF
STMicroelectronics Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für STMicroelectronics von 24,20 auf 42 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Wachstumstreiber der Franzosen hießen KI und Satelliten-Technik, schrieb Alexander Duval am Freitagabend nach dem Quartalsbericht. Er hob seinen Bewertungsmaßstab an./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 19:20 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: STMicroelectronics Neutral
|Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
43,05 €
|Abst. Kursziel*:
-2,44%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
43,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,96%
|
Analyst Name:
Alexander Duval
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
47,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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