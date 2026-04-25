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Marktkap. 38,56 Mrd. EUR

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ISIN NL0000226223

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Symbol STMEF

Goldman Sachs Group Inc.

STMicroelectronics Neutral

12:21 Uhr
STMicroelectronics Neutral
Aktie in diesem Artikel
STMicroelectronics N.V.
43,28 EUR 0,65 EUR 1,51%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für STMicroelectronics von 24,20 auf 42 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Wachstumstreiber der Franzosen hießen KI und Satelliten-Technik, schrieb Alexander Duval am Freitagabend nach dem Quartalsbericht. Er hob seinen Bewertungsmaßstab an./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 19:20 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: STMicroelectronics Neutral

Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
43,05 €		 Abst. Kursziel*:
-2,44%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
43,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,96%
Analyst Name:
Alexander Duval 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu STMicroelectronics N.V.

12:26 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
12:21 STMicroelectronics Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:21 STMicroelectronics Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:31 STMicroelectronics Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.26 STMicroelectronics Buy Deutsche Bank AG
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