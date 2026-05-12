Ströer Aktie
Marktkap. 2,16 Mrd. EURKGV 16,44 Div. Rendite 5,00%
WKN 749399
ISIN DE0007493991
Symbol SOTDF
Ströer SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Dank des Geschäfts mit Außenwerbung seien die Erwartungen im ersten Quartal getoppt worden, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: STRÖER
Zusammenfassung: Ströer Buy
|Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
54,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
38,82 €
|Abst. Kursziel*:
39,10%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
38,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,39%
|
Analyst Name:
Nizla Naizer
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
|13:06
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:51
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|08:06
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|13:06
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:51
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|08:06
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|12:51
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|Ströer Buy
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|02.04.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.11.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.09.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.07.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:06
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:36
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|08:06
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|12.05.26
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|Bernstein Research