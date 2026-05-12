Ströer Aktie
Marktkap. 2,16 Mrd. EURKGV 16,44 Div. Rendite 5,00%
WKN 749399
ISIN DE0007493991
Symbol SOTDF
Ströer SECo Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ströer von 35 auf 40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das erste Quartal sei solide gewesen, schrieb Julien Roch am Dienstagnachmittag. Die Aussichten für ein Übernahmeangebot für den Werbekonzern hält er aber für gering./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 16:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: STRÖER
Zusammenfassung: Ströer Equal Weight
|Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
39,64 €
|Abst. Kursziel*:
0,91%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
38,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,25%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
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|Ströer Equal Weight
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|Bernstein Research
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|Goldman Sachs Group Inc.
|12:51
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
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|Ströer Equal Weight
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