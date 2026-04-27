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Marktkap. 10,31 Mrd. EUR

KGV 38,61 Div. Rendite 1,81%
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Symbol SYIEF

Goldman Sachs Group Inc.

Symrise Buy

10:26 Uhr
Symrise Buy
Aktie in diesem Artikel
Symrise AG
77,90 EUR 4,42 EUR 6,02%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 79 Euro auf "Buy" belassen. Das Wachstum des Aromenherstellers sei besser gewesen als erwartet, schrieb Georgina Fraser am Mittwoch nach den Quartalszahlen. Sie rechnet mit einer kleiner Outperformance der Aktien im Tagesverlauf./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 10:09 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

Zusammenfassung: Symrise Buy

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
79,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
77,04 €		 Abst. Kursziel*:
2,54%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
77,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,41%
Analyst Name:
Georgina Fraser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,02 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Symrise AG

10:26 Symrise Buy Goldman Sachs Group Inc.
23.04.26 Symrise Equal Weight Barclays Capital
23.04.26 Symrise Hold Jefferies & Company Inc.
09.04.26 Symrise Buy Deutsche Bank AG
30.03.26 Symrise Equal Weight Barclays Capital
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EQS Group EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information
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