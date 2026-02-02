DAX 25.025 +0,0%ESt50 6.070 +0,2%MSCI World 4.578 +0,2%Top 10 Crypto 8,7925 -0,9%Nas 23.239 +0,9%Bitcoin 57.661 -2,1%Euro 1,1907 -0,1%Öl 69,31 +0,3%Gold 5.043 -0,3%
TeamViewer Aktie

5,61 EUR -0,30 EUR -5,08 %
STU
Marktkap. 895,49 Mio. EUR

KGV 12,43 Div. Rendite 0,00%
WKN A2YN90

ISIN DE000A2YN900

Symbol TMVWF

Goldman Sachs Group Inc.

TeamViewer Neutral

13:11 Uhr
TeamViewer Neutral
Aktie in diesem Artikel
TeamViewer
5,61 EUR -0,30 EUR -5,08%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Teamviewer mit einem Kursziel von 6,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der Tenor des Anbieters für Fernwartungssoftware für 2026 bleibe hinsichtlich der wiederkehrenden Umsätze (ARR) vorsichtig, schrieb Mohammed Moawalla am Dienstag nach Quartalszahlen. Er sieht gewissen Korrekturbedarf beim Umsatzkonsens./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TeamViewer Neutral

Unternehmen:
TeamViewer		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
6,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
5,53 €		 Abst. Kursziel*:
17,43%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
5,61 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,86%
Analyst Name:
Mohammed Moawalla 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TeamViewer

10:41 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:46 TeamViewer Overweight Barclays Capital
09:06 TeamViewer Outperform RBC Capital Markets
08:21 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.01.26 TeamViewer Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

