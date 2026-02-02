TeamViewer Aktie
Marktkap. 895,49 Mio. EURKGV 12,43 Div. Rendite 0,00%
WKN A2YN90
ISIN DE000A2YN900
Symbol TMVWF
TeamViewer Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Teamviewer mit einem Kursziel von 6,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der Tenor des Anbieters für Fernwartungssoftware für 2026 bleibe hinsichtlich der wiederkehrenden Umsätze (ARR) vorsichtig, schrieb Mohammed Moawalla am Dienstag nach Quartalszahlen. Er sieht gewissen Korrekturbedarf beim Umsatzkonsens./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: TeamViewer Neutral
|Unternehmen:
TeamViewer
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
6,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
5,53 €
|Abst. Kursziel*:
17,43%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
5,61 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,86%
|
Analyst Name:
Mohammed Moawalla
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
