Jefferies & Company Inc.

thyssenkrupp Buy

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Thyssenkrupp mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Tommaso Castello bekräftigte trotz des unsicheren Umfelds und der steigenden Risiken für einen Verkauf des Stahlgeschäfts seine Kaufempfehlung, wie er am Freitag schrieb. Denn in Europa verbesserten sich die strukturellen Bedingungen für die Stahlbranche, auch wenn die Nahostkrise die Erholung verzögere - bei den Gewinnen dürfte sich die Dynamik erst 2027 bemerkbar machen. Dank guter Absicherungsgeschäfte erschienen die Auswirkungen auf die Energiekosten handhabbar. Die Aktie werde zudem vom versteckten Wert der Beteiligung im Aufzugsgeschäft sowie einer möglichen Abspaltung von Material Services gestützt./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 07:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: thyssenkrupp AG