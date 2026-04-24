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Jefferies & Company Inc.

thyssenkrupp Buy

08:01 Uhr
thyssenkrupp Buy
Aktie in diesem Artikel
thyssenkrupp AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Thyssenkrupp mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Tommaso Castello bekräftigte trotz des unsicheren Umfelds und der steigenden Risiken für einen Verkauf des Stahlgeschäfts seine Kaufempfehlung, wie er am Freitag schrieb. Denn in Europa verbesserten sich die strukturellen Bedingungen für die Stahlbranche, auch wenn die Nahostkrise die Erholung verzögere - bei den Gewinnen dürfte sich die Dynamik erst 2027 bemerkbar machen. Dank guter Absicherungsgeschäfte erschienen die Auswirkungen auf die Energiekosten handhabbar. Die Aktie werde zudem vom versteckten Wert der Beteiligung im Aufzugsgeschäft sowie einer möglichen Abspaltung von Material Services gestützt./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 07:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: thyssenkrupp AG

Zusammenfassung: thyssenkrupp Buy

Unternehmen:
thyssenkrupp AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
13,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
8,75 €		 Abst. Kursziel*:
48,54%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
8,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
48,44%
Analyst Name:
Tommaso Castello 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu thyssenkrupp AG

08:01 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
17.04.26 thyssenkrupp Underweight Barclays Capital
16.04.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
16.03.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
09.03.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
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