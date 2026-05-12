thyssenkrupp Aktie
Marktkap. 6,41 Mrd. EURKGV 15,63 Div. Rendite 1,28%
WKN 750000
ISIN DE0007500001
Symbol TYEKF
thyssenkrupp Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Thyssenkrupp anlässlich der jüngst präsentierten Quartalszahlen von 10,10 auf 11,80 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Dominic O'Kane passte am Dienstag seine Schätzungen entsprechend an. Das neue Kursziel basiere auf seiner höheren Bewertung der Beteiligung an dem Aufzughersteller TK Elevator./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 21:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 21:24 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Quinta / Shutterstock.com
Zusammenfassung: thyssenkrupp Neutral
|Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
11,80 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
9,90 €
|Abst. Kursziel*:
19,19%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
10,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,26%
|
Analyst Name:
Dominic O'Kane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,08 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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