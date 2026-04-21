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Marktkap. 16,08 Mrd. EUR

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Bernstein Research

TRATON Market-Perform

14:36 Uhr
TRATON Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
TRATON
31,96 EUR 0,30 EUR 0,95%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Traton von 36 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Für die europäischen Lkw-Hersteller sehe er neutrale bis leicht negative Chance/Risiko-Profile mit Blick auf die anstehende Berichterstattung zum ersten Quartal, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Aktienkursentwicklung im Sektor sei seit Jahresbeginn stark, wobei die Bewertungen den Aufschwung im US-Konjunkturzyklus widerspiegelten. Die Aussichten auf über den Markterwartungen liegende Ergebnisse oder steigende Jahresziele seien aber mau./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:01 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP

Zusammenfassung: TRATON Market-Perform

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
32,00 €		 Abst. Kursziel*:
9,38%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
31,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,51%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TRATON

14:36 TRATON Market-Perform Bernstein Research
21.04.26 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.04.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
14.04.26 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.04.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG
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